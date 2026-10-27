Nhóm "giang hồ mạng" Cọp Đen tự dựng phim bạo lực để trục lợi đã bị khởi tố

Dàn dựng "phim giang hồ" thu hút hàng triệu lượt xem

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 20 đối tượng liên quan đến nhóm "giang hồ mạng" Cọp Đen để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp đen sản xuất

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng gồm Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã cùng nhau bàn bạc, lên kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia quay phim tại nhiều địa điểm trên địa bàn Đồng Nai và một số khu vực lân cận.

Nhóm này đã tự sản xuất hàng loạt phim ngắn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, bao gồm các tác phẩm: “Ơn Nghĩa Giang Hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập).

Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Sau khi hoàn tất khâu sản xuất, các tập phim được đăng tải trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok kèm theo những từ khóa tìm kiếm giật gân như: “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”... đồng thời được chia sẻ diện rộng qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Mục đích của nhóm là câu "view", câu "like", kiếm lợi nhuận từ chính sách trả phí quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội, đồng thời đánh bóng tên tuổi trên không gian mạng.

Theo tài liệu xác minh, một số tập phim do nhóm này phát hành đã thu hút tới hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Độc hại nội dung cổ xúy bạo lực, vô văn hóa

Đáng chú ý, để đánh vào tâm lý tò mò của người xem, đặc biệt là giới trẻ và thanh thiếu niên, nhóm đối tượng đã tập trung dàn dựng các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. Các bộ phim cố tình tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và lối hành xử coi thường pháp luật.

Nhóm đối tượng còn sử dụng đạo cụ là súng (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Dàn nhân vật tham gia đóng phim chủ yếu là các đối tượng "xăm trổ", liên tục sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người. Lối diễn xuất và lời thoại trong phim cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc.

Nhóm này còn sử dụng nhiều đạo cụ nguy hiểm như đao, kiếm, súng để đâm đánh, thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm "giang hồ", gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gieo rắc tâm lý bất an trong nhân dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu hồ sơ để làm rõ toàn bộ các hành vi vi phạm khác liên quan, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.