Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép cây Muội hồng

Thứ Bảy, 16:08, 11/04/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 6 cây Muội hồng khai thác trái phép từ rừng tự nhiên trong đêm.

Theo thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một vụ khai thác, vận chuyển cây Muội hồng trái phép trên địa bàn.

Ảnh: phương tiện và tạng vận vụ án

Cụ thể, vào tối ngày 10/4, nhận được tin báo về hành vi khai thác rừng tại khu vực phường Hoa Lư, Hạt Kiểm lâm khu vực III đã phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư tổ chức vây bắt.

Tại khu vực Khoảnh 1, tiểu khu 14347, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Công H (SN 1999, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển 6 cây Muội hồng từ trên núi xuống. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cây Muội hồng (tên khoa học: Syzygium myrtifolium) là loài cây thân gỗ thuộc họ Sim, thường sinh trưởng tại các khu vực núi đá vách đá trong rừng tự nhiên. Thời gian qua, do giá trị loại cây này bị đẩy lên cao bất thường trên thị trường cây cảnh, tình trạng khai thác trái phép đã có dấu hiệu gia tăng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 1717/UBND-VP3 ngày 24/3/2026 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Việc bắt giữ đối tượng Hồ Công H là hành động quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn vấn nạn "chảy máu" cây rừng tự nhiên.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Khởi tố đối tượng livestream lừa đảo bán cây cảnh trên mạng

VOV.VN - Livestream bán cây cảnh “ảo”, giao hàng “dỏm”, Triệu Văn Nam đã lừa hàng trăm khách hàng trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

VOV.VN - Livestream bán cây cảnh “ảo”, giao hàng “dỏm”, Triệu Văn Nam đã lừa hàng trăm khách hàng trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Cây Muội Hồng: Từ vách đá thành “thú chơi” tiền triệu trên bàn trà

VOV.VN - Từng mọc trên các vách núi đá vôi, cây Muội Hồng nay trở thành thú chơi cây cảnh được nhiều người săn tìm để đặt trên bàn trà. Dáng thân gân guốc, vỏ đen sạm và rễ bám đá độc đáo khiến mỗi gốc cây mang vẻ đẹp tự nhiên khác biệt, có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

VOV.VN - Từng mọc trên các vách núi đá vôi, cây Muội Hồng nay trở thành thú chơi cây cảnh được nhiều người săn tìm để đặt trên bàn trà. Dáng thân gân guốc, vỏ đen sạm và rễ bám đá độc đáo khiến mỗi gốc cây mang vẻ đẹp tự nhiên khác biệt, có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tây Ninh “phủ xanh” hơn 80 triệu cây, kiến tạo vùng đất đáng sống

VOV.VN - Hơn 80 triệu cây xanh đã được trồng tại Tây Ninh trong giai đoạn 2021–2025, vượt xa mục tiêu đề ra, từng bước mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sống.

VOV.VN - Hơn 80 triệu cây xanh đã được trồng tại Tây Ninh trong giai đoạn 2021–2025, vượt xa mục tiêu đề ra, từng bước mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sống.

