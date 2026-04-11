Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép cây Muội hồng

Theo thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một vụ khai thác, vận chuyển cây Muội hồng trái phép trên địa bàn.

Ảnh: phương tiện và tạng vận vụ án

Cụ thể, vào tối ngày 10/4, nhận được tin báo về hành vi khai thác rừng tại khu vực phường Hoa Lư, Hạt Kiểm lâm khu vực III đã phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư tổ chức vây bắt.

Tại khu vực Khoảnh 1, tiểu khu 14347, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Công H (SN 1999, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển 6 cây Muội hồng từ trên núi xuống. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cây Muội hồng (tên khoa học: Syzygium myrtifolium) là loài cây thân gỗ thuộc họ Sim, thường sinh trưởng tại các khu vực núi đá vách đá trong rừng tự nhiên. Thời gian qua, do giá trị loại cây này bị đẩy lên cao bất thường trên thị trường cây cảnh, tình trạng khai thác trái phép đã có dấu hiệu gia tăng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 1717/UBND-VP3 ngày 24/3/2026 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Việc bắt giữ đối tượng Hồ Công H là hành động quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn vấn nạn "chảy máu" cây rừng tự nhiên.