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Nợ 20 triệu chậm trả, nam thanh niên còn mua súng bắn chủ nợ

Thứ Năm, 17:07, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai thông tin, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, Tuấn có vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, cùng ở phường Trảng Bom) số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn liên tục chậm trả nợ, giữa hai bên nhiều lần phát sinh mâu thuẫn gay gắt.

Thay vì tìm cách giải quyết hợp pháp, Tuấn đã lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn cao su kèm 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng và theo người làm vũ khí.

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Nguyễn Hoàng Anh Tuấn bị bắt tạm giam (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Sáng 29/8/2025, khi đang lưu thông trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom), phát hiện anh Nguyên đi xe máy bám theo phía sau, Tuấn bất ngờ rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía đối phương.

Không kịp né đạn, anh Nguyên bị thương ở vùng ngực trái và bắp tay phải (tỷ lệ thương tật 4%). Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến ngày 13/3/2026, nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Tại cơ quan công an, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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