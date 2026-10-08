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Triệu tập người đàn ông đăng tin liên quan về Novaland để "câu like"

Thứ Năm, 11:21, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin về kết quả xác minh vụ việc liên quan các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Công ty Novaland).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của Công ty Novaland tố giác một số tài khoản sử dụng mạng xã hội Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm trên nền tảng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền các nội dung liên quan đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải.

trieu tap nguoi dan ong dang tin lien quan ve novaland de cau like hinh anh 1
Cơ quan Công an làm việc với ông Đỗ Minh Quang.

Ngày 7/10, Cơ quan Công an đã tiến hành làm việc với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì). Qua làm việc, bước đầu Đỗ Minh Quang thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty Novaland nhằm thu hút sự chú ý, "câu like", "câu view", tăng lượt tương tác, lượt xem trang cá nhân trên mạng xã hội.

Các bài viết thu hút số lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Qua làm việc, Đỗ Minh Quang thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết có nội dung liên quan đến Novaland. Một số bài viết thu hút lượng lớn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tài khoản khác và củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tiếp nhận, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng cần kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi phát tán; không đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc nội dung có khả năng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Phú Lữ/Công an nhân dân
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