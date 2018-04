Nóng 24h: Bàng hoàng phát hiện 3 người trong gia đình thương vong

1. Chiều 25/4, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, ghi số đề, tỷ số, qua đó xử lý các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong ảnh: Tụ điểm đánh bạc qua mạng tại căn nhà trong kiệt 98 Ngô Đức Kế (phường Thuận Lộc, TP Huế). (Ảnh: Báo CAND). 2. Do túng tiền tiêu xài, 3 cha con rủ nhau đi cướp xe máy. Theo cơ quan Công an, ngày 20/4, 3 cha con ở TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã chặn xe và dùng gậy đánh người đi đường để cướp xe máy. Cả 3 người đã bị bắt sau đó ít ngày. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Báo CAND). 3. Nữ quái 8x biến nhà thành nơi sản xuất ma túy: Để có tiền chơi ma túy, Vũ Thị Kim Ngân (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã lên mạng học cách pha chế ma túy, sau đó Ngân đã sản xuất được 667 viên ma túy nhưng chưa kịp bán thì bị cơ quan điều tra phát hiện. Trong ảnh: Vũ Thị Kim Ngân lúc mới bị bắt. (Ảnh: Báo CAND). 4. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc quán cà phê trên đường Nguyễn Quý Đức, Hà Nội bị nhóm đối tượng ném gạch đá làm vỡ kính lúc nửa đêm. Trong ảnh: bà Đinh Thị Hải Lý (chủ quán Caphe Tối) ngồi trong quán có cửa bị ném vỡ. (Ảnh: Lê Tùng/VOV.VN). 5. Vợ và con gái tử vong, chồng nguy kịch trong căn nhà khoá cửa: Tại tiệm cầm đồ của ông Cao Hữu Hà (27 tuổi, quê Thanh Hóa) ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), chiều tối 24/4, người dân bàng hoàng phát hiện vợ và con ông Hà bị chết, trên miệng sùi nhiều bọt trắng đục. Riêng ông Hà được phát hiện và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ đứng tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Tiến Dũng/VOV-TPHCM). 6. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip một CSGT bị hành hung. Người cảnh sát bị hành hung là Đại úy Nguyễn Văn Bình, thuộc Phòng CSGT (PC67) – Công an tỉnh Gia Lai. Địa điểm xảy ra vụ việc là Quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bình cho biết có quen biết với đối tượng hành hung mình. Ngày xảy ra vụ việc, đối tượng hỏi mượn tiền đại úy Bình nhưng không được nên quay ra lăng mạ và hành hung. Trong ảnh: Diễn biến vụ việc được camera ghi lại. (Ảnh: cắt từ Clip).

