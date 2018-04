Nóng 24h: Chính thức khởi tố vụ nhuộm than pin với phế phẩm cà phê

Bắt khẩn cấp 6 người vụ nhuộm than pin với phế phẩm cà phê: 6 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ cơ sở dùng than pin nhuộm tạp chất cà phê), ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan) và Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp thực hiện hành vi nhuộm tẩm than pin) cùng 3 người khác. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ cơ sở chế biến phế phẩm cà phê với bột than pin. Ảnh: Hoàng Qui Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục đấu tranh để làm rõ động cơ, địa bàn mà các đối tượng đã tiêu thụ loại phế phẩm này. Ảnh: Hoàng Qui Nữ giáo viên bi đồng nghiệp sát hại: Trưa 23/4, trong lúc đang di chuyển bằng xe máy trên đường Trường Sa, đến đoạn Cầu Bông Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ đã bị đâm tử vong. Trong ảnh, công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vinh Quang) Nghi can được xác định là Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, quê Bến Tre)- là giáo viên dạy thể dục cùng trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh). Hiện công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Võ Minh Thắng để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh, hiện trường vụ án. (Ảnh: Vinh Quang ) Được biết, giữa Thắng và nạn nhân dự kiến đến dịp 30/4 này sẽ kết hôn nhưng khi biết Thắng quen cùng lúc hai người phụ nữ, cô giáo đã từ hôn. Níu kéo không được, ấm ức về chuyện bị từ hôn, Thắng đã chặn đường đâm cô giáo trẻ tử vong tại chỗ. Trong ảnh, cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Liên quan đến vụ hỗn chiến bằng súng và mã tấu tại TP.HCM: Sáng 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan hai nhóm giang hồ gây ra cuộc ẩu đả ở đường Trường Sa (quận 3). Ít nhất 5 người đã bị tạm giữ. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Dân trí) Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà. Cơ quan điều tra bác bỏ thông tin đây là cuộc tranh giành địa bàn làm ăn của các băng nhóm giang hồ Hải Phòng. Trong ảnh, hàng chục thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. (Ảnh: Vnexpress) Khởi tố tài xế xe bán tải kéo lê người hàng trăm mét ở Hà Nội: Chiều 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người. Trong ảnh, đối tượng Dương bị công an bắt. (Ảnh: KT) Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến: Trong quá trình tuần tra tại khu vực suối Cần đồn biên phòng Quang Chiểu đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 1.197 viên hồng phiến. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cấu khai nhận, được một người tên Len ở xã Quang Chiểu huyện Mường Lát thuê vận chuyển ma túy tổng hợp và heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trong ảnh, đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh: Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cung cấp). (Ảnh: CTV Hạ Thiên) Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản: Nguồn tin từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) ngày 21/4 xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong một nhóm cưỡng đoạt tài sản. Trong ảnh, các đối tượng: Nguyễn Thanh Thế Lâm, Lê Văn Thanh, Nguyễn Đình Linh và Thái Văn Phi. (Ảnh: Công an nhân dân)./.