Nóng 24h: Chủ tọa nhầm án phí trong vụ xử ly hôn chủ cafe Trung Nguyên

1. Đọc nhầm án phí trong vụ xử ly hôn ông bà chủ Trung Nguyên: Ngày 28/3, chủ tọa phiên tòa xử ly hôn giữa vợ chồng chủ cafe Trung Nguyên - ông Nguyễn Văn Xuân chính thức xác nhận đã đọc nhầm án phí từ 8 tỷ lên hơn 80 tỷ. Chủ tọa Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Do bản án quá dài, đọc hơn 3 tiếng nên phát sinh nhầm lẫn. Sai sót này sẽ được sửa đổi khi TAND TP HCM phát hành bản án. (Ảnh: Thanh niên) Trước đó, vào ngày 27/3, TAND TP HCM đã tuyên bố cho phép ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ly hôn. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được phép tiếp tục nắm quyền điều hành Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận 40% trong số tài sản chung, tương đương với hơn 3.000 tỷ đồng. 2. Khởi tố vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma: Chiều 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" xảy ra tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc làm 7 người chết, 3 người bị thương. Lái xe gây tai nạn là Phan Thanh Phú đang bị tạm giữ. Cơ quan điều tra nhận định do hạn chế tầm nhìn, không tập trung, không làm chủ được tốc độ nên khi phát hiện đoàn đưa tang thì lái xe bị cuống, không đạp phanh kịp. Theo điều tra, chiều 26/3, Phú lái ô tô khách từ Điện Biên về Vĩnh Phúc. Trên hành trình, xe dừng nghỉ hai lần ở tỉnh Sơn La và có đổi tài xế khác lái. Khoảng 1h30 ngày 27/3, Phú trở lại cầm lái cho đến khi đâm vào đoàn đi đưa tang làm 7 người tử vong. 3. Trung úy đặc nhiệm bị thương khi đánh án ma túy "khủng": Ngày 27/3, (tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Ban chuyên án Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình ra lệnh đánh án, bắt các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy, bắt giữ bốn đối tượng người Lào. Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng "khủng" gồm 110.000 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình đánh án, các đối tượng người Lào chống trả bằng hung khí. trung úy Nguyễn Thế Vinh, trinh sát viên thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy bị trọng thương ở vùng tai, phải khâu 11 mũi. (Ảnh: Tuổi trẻ) Sau khi chuyên án kết thúc thành công, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến chúc mừng, biểu dương Ban chuyên án và thăm hỏi động viên kịp thời chiến sĩ tham gia đánh án bị thương. 4. Khởi tố kẻ nghịch tử đánh chết mẹ ở Hà Tĩnh: Chiều 28/3, Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Thìn (SN 1988), trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, trong lúc đi chơi về Thìn thấy thức ăn rơi vãi khắp nền nhà. Cho rằng bà Nguyễn Thị L. (SN 1966, mẹ ruột) ở nhà không trông coi nhà cửa sạch sẽ. Thìn xông vào đánh và xô bà L ngã đập đầu xuống nền nhà tử vong. 5. Bắt ông chủ 9X chuyên cung cấp ma túy cho các quán hát: Ngày 28/3, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke, bắt 4 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Văn Long, sinh năm 1997, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến; Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1990, ở thôn 3, xã Đại Hưng; Đào Văn Cường, sinh năm 1996, ở thôn Thành Công, xã Nhuế Dương và Đào Châu Á, sinh năm 1985, ở thôn Tân Hưng, xã Chí Tân. Quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ, Tuyển là chủ quán Karaoke Dragon, là đối tượng chính chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Cường và Á là 2 trợ thủ đắc lực của Tuyển, có nhiệm vụ trực tiếp bán ma túy cho các đối tượng khi Tuyển đi vắng.

