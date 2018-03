Nóng 24h: Đề nghị ông Đinh La Thăng mức án 18-19 năm tù

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ: Sáng 22/3, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, có đủ căn cứ xác định nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) cùng 6 đồng phạm. Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Đinh La Thăng 18 -19 năm tù. Trong ảnh Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa. Các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN: 30-36 tháng tù. Bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐTV PVN: 7 -8 năm tù,... Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN: 7-8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 17-18 năm về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh của bị cáo là: 24-26 năm tù. Trong ảnh bị cáo Ninh Văn Quỳnh tại phiên tòa. Liên quan vụ 3 người chết cháy trên xe ô tô Mercedes: Ngày 22/3, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ 3 người chết trên xe ô tô Mercedes BKS 30N – 47xx xảy ra tại thôn Tha, xã Phương Độ, TP Hà Giang. Trong ảnh cơ quan chức năng tổ chức điều tra tại hiện trường. (Ảnh Công an nhân dân) Trước đó, khoảng 15h ngày 20-3, tại địa điểm trên, người dân phát hiện 3 người tử vong trong xe. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định là 2 vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh và cháu bé trai hơn 8 tháng tuổi. Trong ảnh người dân bàng hoàng khi vụ việc xảy ra trên địa bàn. (Ảnh Công an nhân dân) Tại hiện trường, chiếc xe ô tô được đóng kín cửa, 3 người tử vong trên băng ghế sau, trong xe có một số giấy tờ tùy thân, trần xe có vết cháy và nhiều dấu vết khác… Sau khi hoàn tất khám nghiệm, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm các thủ tục hậu sự. Trong ảnh, lực lượng chức năng điều tra lại hiện trường. (Ảnh Báo Hà Giang) Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể: Chiều ngày 20/3, thời điểm xảy ra sự việc, người dân khu vực xóm trọ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng trọ số 1. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị H và chị T bị cháy hết quần áo, bỏng nặng. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo vụ việc tới cơ quan Công an. Do bị bỏng nặng, sáng 21/3, chị H. đã được chuyển xuống Hà Nội cấp cứu, cơ thể bị bỏng 92%. Trong ảnh Nạn nhân H trước khi xảy ra vụ án (Ảnh Thương hiệu và Công luận) Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Một đối tượng bị truy nã ra đầu thú: Sáng 22/3, một lãnh đạo cơ quan điều tra công an huyện Phúc Thọ trao đổi với phóng viên VOV.VN cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động thành công đối tượng Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) ra đầu thú. Đây là 1 trong 9 đối tượng bị cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ truy nã vì liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Trong ảnh đối tượng tại cơ quan điều tra - (Ảnh - Anninhthudo.vn) Thanh Hóa thông báo chính thức tin đồn Phó bí thư tỉnh có “bồ nhí“: Từ kết quả điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đối tượng đã tạo dựng tin nhắn có nội dung bịa đặt, sử dụng facebook Sơn Thai đăng tải, phát tán với động cơ mục đích xấu, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong ảnh toàn văn thông báo.

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ: Sáng 22/3, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, có đủ căn cứ xác định nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) cùng 6 đồng phạm. Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Đinh La Thăng 18 -19 năm tù. Trong ảnh Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN: 30-36 tháng tù. Bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐTV PVN: 7 -8 năm tù,... Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN: 7-8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 17-18 năm về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh của bị cáo là: 24-26 năm tù. Trong ảnh bị cáo Ninh Văn Quỳnh tại phiên tòa. Liên quan vụ 3 người chết cháy trên xe ô tô Mercedes : Ngày 22/3, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ 3 người chết trên xe ô tô Mercedes BKS 30N – 47xx xảy ra tại thôn Tha, xã Phương Độ, TP Hà Giang. Trong ảnh cơ quan chức năng tổ chức điều tra tại hiện trường. (Ảnh Công an nhân dân) Trước đó, khoảng 15h ngày 20-3, tại địa điểm trên, người dân phát hiện 3 người tử vong trong xe. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định là 2 vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh và cháu bé trai hơn 8 tháng tuổi. Trong ảnh người dân bàng hoàng khi vụ việc xảy ra trên địa bàn. (Ảnh Công an nhân dân) Tại hiện trường, chiếc xe ô tô được đóng kín cửa, 3 người tử vong trên băng ghế sau, trong xe có một số giấy tờ tùy thân, trần xe có vết cháy và nhiều dấu vết khác… Sau khi hoàn tất khám nghiệm, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm các thủ tục hậu sự. Trong ảnh, lực lượng chức năng điều tra lại hiện trường. (Ảnh Báo Hà Giang) Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể: Chiều ngày 20/3, thời điểm xảy ra sự việc, người dân khu vực xóm trọ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng trọ số 1. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị H và chị T bị cháy hết quần áo, bỏng nặng. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo vụ việc tới cơ quan Công an. Do bị bỏng nặng, sáng 21/3, chị H. đã được chuyển xuống Hà Nội cấp cứu, cơ thể bị bỏng 92%. Trong ảnh Nạn nhân H trước khi xảy ra vụ án (Ảnh Thương hiệu và Công luận) Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Một đối tượng bị truy nã ra đầu thú : Sáng 22/3, một lãnh đạo cơ quan điều tra công an huyện Phúc Thọ trao đổi với phóng viên VOV.VN cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động thành công đối tượng Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) ra đầu thú. Đây là 1 trong 9 đối tượng bị cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ truy nã vì liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Trong ảnh đối tượng tại cơ quan điều tra - (Ảnh - Anninhthudo.vn) Thanh Hóa thông báo chính thức tin đồn Phó bí thư tỉnh có “bồ nhí“ : Từ kết quả điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đối tượng đã tạo dựng tin nhắn có nội dung bịa đặt, sử dụng facebook Sơn Thai đăng tải, phát tán với động cơ mục đích xấu, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong ảnh toàn văn thông báo.