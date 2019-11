Nóng 24h: Khởi tố vụ án đưa người ra nước ngoài trái phép

1. Bộ trưởng Tô Lâm: Sớm vạch trần vụ đưa người trái phép sang Anh: Ngày 4/11, trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đoàn công tác của Bộ đã sang Anh và bắt đầu làm việc với phía nước bạn từ hôm nay. Người đứng đầu ngành Công an cũng nhấn mạnh, phải điều tra kết luận sớm vạch trần tội phạm, đưa đối tượng có liên quan ra xét xử. Hiện nay, Bộ Công an chỉ đạo khởi tố một số vụ án đưa người ra nước ngoài trái phép đã phát hiện, xử lý bắt giữ một số đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm