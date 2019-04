Nóng 24h: Khống chế hiếp dâm thiếu nữ ngoài cánh đồng rồi chụp ảnh

1. Vụ thiếu nữ bị cưỡng dâm trên cánh đồng vắng: Liên quan đến vụ việc, ngày 10/4, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã bắt nghi can Dương Quốc Chiến (35 tuổi, trú tại Nghệ An). Qúa trình điều tra, lực lượng chức năng còn thu giữ chiếc điện thoại của đối tượng Chiến trong đó có chứa nhiều hình ảnh ghi lại cảnh đối tượng thực hiện hành vi đồi bại đối với chị L. (Trong ảnh: Chị L. nạn nhân của vụ việc)