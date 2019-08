Nóng 24h: Lại thêm vụ bạo hành vợ dã man tại Hà Nội

7. Khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến đền bù Hồ chứa Krông Pắk Thượng: Theo đó, liên quan đến vụ án này đến nay đã có 10 đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng với quyết định khởi tố các bị can, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk cũng áp dụng hình thức cấm đi khởi nơi cư trú đối với các bị can. Trong ảnh: Khu vực đất được các đối tượng lập khống hồ sơ và nhờ nhận tiền đền bù để trục lợi./.