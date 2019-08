Tài xế gây tai nạn khiến 3 người nguy kịch rồi bỏ trốn đã bị bắt

Sáng 31/8, Đại úy Lê Viết Đường – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ tài xế gây tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương rồi trốn khỏi hiện trường vào tối ngày 26/8.

Tài xế Nguyễn Văn Dần gây ra vụ tai nạn (Báo Hà Tĩnh)

Cụ thể, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi địa phương là Nguyễn Văn Dần (SN 1994, trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, vào khoảng 21h54 ngày 26/8/2019, tại Km522, QL1 (thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS: 38X1 - 229.67 do chị Nguyễn Thị Thử (SN 1985) điều khiển, chở sau cháu Nguyễn Trung Đức (SN 2015) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, đều trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang) với một xe ô tô.



Cú tông mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường. Chị Thử bị xây xước da ở vùng tay và chân bên phải đang điều trị tại Bệnh viện ở Hà Tĩnh; cháu Đức bị dập phổi, gãy tay, gãy hai chân, chấn thương sọ não nặng; chị Hiền rách da ở vùng mặt, tai, bụng, đầu gối và bị chấn thương sọ não nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Hiện trường vụ việc

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, quá trình xác minh như mò kim đáy bể, do thời điểm xảy ra tai nạn vào đêm khuya, dân cư thưa thớt, xung quanh không có hệ thống camera an ninh.

Với quyết tâm tìm bằng được đối tượng gây tai nạn, chiều ngày 29/8/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An tìm ra Nguyễn Văn Dần khi đối tượng đang đưa xe ô tô vào một gara ô tô ở Vinh để sửa chữa.