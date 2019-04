Nóng 24h: Một phóng viên dũng cảm bắt cướp tại Hà Nội

1. Phóng viên tại Hà Nội dũng cảm bắt cướp: Ngày 4/4, trên đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Tòa soạn, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội nghe thấy tiếng tri hô cướp và liền sau đó là 1 thanh niên đuổi theo 2 đối tượng chạy bạt mạng trên xe máy Wave Alpha từ hướng đường Tôn Thất Thuyết (đối diện TAND quận Cầu Giấy) sang đường Phạm Văn Bạch. Phóng viên Chu Văn Lương đã dũng cảm dùng xe máy của mình ngăn cản hai tên cướp. Hậu quả khiến chân của phóng viên Lương bị thương và xe máy của anh bị hư hỏng nặng. Nhờ sự dũng cảm của anh Lương, một trong hai tên cướp xe đã bị bắt và giải về trụ sở công an phường Yên Hòa. Anh Chu Văn Lương cho biết: "Một số người dân đuổi theo, vượt lên xe hai tên cướp nên buộc chúng phải quay đầu. Lúc này tôi liền lao xe vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Xe hư hỏng nặng, tôi bị thương ở chân. Hai tên cướp chạy bộ về hướng Yên Hóa, đường Trung Kính thì một tên bị bắt". 2. Bị nhắc khi vượt đèn đỏ, thiếu niên dùng dao đâm người: Trưa 4/4, anh Mai Xuân L. 32 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà lưu thông qua ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lúc này, Lê Văn Hoài, 16 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành Đông Hà, điều khiển xe máy điện vượt đèn đỏ. Thấy vậy, anh L. đã nhắc nhở. Hoài đã chửi tục, gây gổ với anh L. Bị anh L. dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người, Hoài lập tức rút dao sẵn trong người và đâm vào bụng L. Người đi đường đã khống chế Hoài và đưa anh L. vào bệnh viện. Anh L. nhập viện trong tình trạng choáng, có vết thương đường kính khoảng 2cm bên hông trái, rách động mạch chủ bụng, mất máu. Bệnh nhân được mổ cấp cứu. 3. Lãnh đạo công an TP HCM cho biết tội phạm ma túy diễn ra trên địa bàn càng ngày càng phức tạp: Liên quan đường dây vận chuyển gần 900 bánh heroin vừa được phát hiện, bắt giữ tại khu vực An Sương, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết đã xác định được 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trong đó Trần Vỹ, sinh năm 1986 và Zendongzhu sinh năm 1987 đã bị bắt giữ; Hai đối tượng còn lại đang bỏ trốn thì có một tên từng lãnh 6 tháng tù ở Việt Nam. Trong khi đó, Trung tướng Lê Đông Phong , Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: "Cả hệ thống chính trị ở địa bàn TP phải có sự nỗ lực hơn trong tổ chức quản lý, nắm lại người nghiện để có giải pháp. Người nghiện lớn thì cầu lớn, tác động đến cầu cung. Rồi kiểm soát qua giao thông từ nguồn vận chuyển từ bên ngoài đến tập kết ở TPHCM". 4. Khởi tố đối tượng đâm chết bạn gái ở Ninh Bình: Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nghị về tội giết người theo Khoản 1, Điều 123 BLHS. Trước đó vào sáng 1/4, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên sử dụng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của 1 cô gái, đồng thời cũng tự đâm vào cổ và bụng mình để tự sát. Hậu quả, cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời. Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đối tượng gây án là Phạm Văn Nghị, sinh năm 1988 và nạn nhân là chị Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994, cả hai đều trú tại xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và có quan hệ yêu đương từ năm 2012. Đối tượng ra tay sát hại chị Huyền có nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong tình cảm. 5. Mang "bom sơn" đi đòi nợ, đụng độ ngay đội săn bắt cướp: Trong lúc mang "bom sơn" đi hăm dọa con nợ để đòi tiền, 2 đối tượng xăm trổ đã bị Đội săn bắt cướp phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM kịp thời phát hiện, bắt giữ. Hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Bành (sinh năm 1991, quê An Giang) và Trần Minh Thuận (sinh năm 1999, ngụ TP.HCM) đã được bàn giao cho Công an phường 5, quận Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ.

1. Phóng viên tại Hà Nội dũng cảm bắt cướp: Ngày 4/4, trên đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Tòa soạn, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội nghe thấy tiếng tri hô cướp và liền sau đó là 1 thanh niên đuổi theo 2 đối tượng chạy bạt mạng trên xe máy Wave Alpha từ hướng đường Tôn Thất Thuyết (đối diện TAND quận Cầu Giấy) sang đường Phạm Văn Bạch. Phóng viên Chu Văn Lương đã dũng cảm dùng xe máy của mình ngăn cản hai tên cướp. Hậu quả khiến chân của phóng viên Lương bị thương và xe máy của anh bị hư hỏng nặng. Nhờ sự dũng cảm của anh Lương, một trong hai tên cướp xe đã bị bắt và giải về trụ sở công an phường Yên Hòa. Anh Chu Văn Lương cho biết: "Một số người dân đuổi theo, vượt lên xe hai tên cướp nên buộc chúng phải quay đầu. Lúc này tôi liền lao xe vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Xe hư hỏng nặng, tôi bị thương ở chân. Hai tên cướp chạy bộ về hướng Yên Hóa, đường Trung Kính thì một tên bị bắt". 2. Bị nhắc khi vượt đèn đỏ, thiếu niên dùng dao đâm người:

Thấy vậy, anh L. đã nhắc nhở. Hoài đã chửi tục, gây gổ với anh L. Bị anh L. dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người, Hoài lập tức rút dao sẵn trong người và đâm vào bụng L. Người đi đường đã khống chế Hoài và đưa anh L. vào bệnh viện. Anh L. nhập viện trong tình trạng choáng, có vết thương đường kính khoảng 2cm bên hông trái, rách động mạch chủ bụng, mất máu. Bệnh nhân được mổ cấp cứu. 3. Lãnh đạo công an TP HCM cho biết tội phạm ma túy diễn ra trên địa bàn càng ngày càng phức tạp: Trong khi đó, Trung tướng Lê Đông Phong , Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: "Cả hệ thống chính trị ở địa bàn TP phải có sự nỗ lực hơn trong tổ chức quản lý, nắm lại người nghiện để có giải pháp. Người nghiện lớn thì cầu lớn, tác động đến cầu cung. Rồi kiểm soát qua giao thông từ nguồn vận chuyển từ bên ngoài đến tập kết ở TPHCM". 4. Khởi tố đối tượng đâm chết bạn gái ở Ninh Bình:

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đối tượng gây án là Phạm Văn Nghị, sinh năm 1988 và nạn nhân là chị Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994, cả hai đều trú tại xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và có quan hệ yêu đương từ năm 2012. Đối tượng ra tay sát hại chị Huyền có nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong tình cảm. 5. Mang "bom sơn" đi đòi nợ, đụng độ ngay đội săn bắt cướp: Trong lúc mang "bom sơn" đi hăm dọa con nợ để đòi tiền, 2 đối tượng xăm trổ đã bị Đội săn bắt cướp phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM kịp thời phát hiện, bắt giữ. Hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Bành (sinh năm 1991, quê An Giang) và Trần Minh Thuận (sinh năm 1999, ngụ TP.HCM) đã được bàn giao cho Công an phường 5, quận Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ.