Nóng 24h: Nghi án gạ nữ chủ tiệm cắt tóc bán dâm rồi cướp tài sản

4. Nổ súng ngân hàng Thanh Hóa, chưa đủ chứng cứ khởi tố tội cướp tài sản: Trước đó, cơ quan CSĐT, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Xuân Tư về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước khi gây án, Đào Xuân Tư mang quân hàm Thượng úy và đang công tác tại Công an huyện Triệu Sơn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích gây án của Đào Xuân Tư. Nếu đủ căn cứ sẽ tiếp tục khởi tố các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Ảnh cắt từ clip.