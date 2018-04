Nóng 24h: Nghi án mẹ dùng tuýp sắt đánh chết con trai

Nghi án mẹ ruột sát hại con trai 19 tuổi tại nhà riêng: Nạn nhân là Đặng Quang H. (SN 1999) được xác định chết tại nhà riêng với nhiều vết thương ở đầu. Quá trình điều tra, cơ quan công an đang tạm giữ mẹ ruột của Quang H. để điều tra và làm rõ hành vi dùng tuýp đánh vào đầu con trai khiến anh này tử vong. (Ảnh: Dân Việt) Liên quan đến vụ án sát hại dã man người phụ nữ bán thịt heo: Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, ngày 13/4, Trung tá Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ký thông báo truy tìm đối tượng Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Nghi can này từng có 2 tiền án về hành vi tội trộm cắp tài sản và được tha tù cách đây 2 năm. Trong ảnh: Chân dung Kim Thành Hưng và hiện trường vụ án. (Ảnh: KT) Nghi can có đặc điểm: cao 1,68 mét; bị hỏng mắt phải; bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái. Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp) 2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người: Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã bắt 2 đối tượng là Lê Đình Sáng và Nguyễn Anh Dũng cùng trú tại Thanh Oai, Hà Nội về hành vi trên rao bán phần mềm theo dõi điện thoại trên mạng. Qua đấu tranh 2 đối tượng cho biết đã bán phần mềm này cho hơn 200 người. Trong ảnh: Dũng và Sáng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân) Liên quan đến vụ 2 phóng viên bị dọa giết: Ngày 12/4, UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an xã Khánh Thành để làm rõ, xử lý trách nhiệm vì đã có dấu hiệu vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm. Trong ảnh, hiện trường bãi quặng khai thác trái phép nơi hai phóng viên bị hành hung và bị giam giữ trái pháp luật khi tác nghiệp. (Ảnh: Lao động) Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 200 viên ma tuý túy tổng hợp: Theo đó, vào lúc 15h ngày 13/4, tại thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hồ Văn Việt tàng trữ trái phép 200 viên ma tuý tổng hợp, hồng phiến. Được biết, Việt đã có 1 tiền sự về tội đánh bạc. Trong ảnh: lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hồ Văn Việt. (Ảnh: Lê Hiếu) Phát hiện thi thể người phụ nữ chết cháy bên cạnh xe máy: Khoảng 12h ngày 13/4, một người dân đi qua bãi đất trống, dẫn vào khu công nghiệp Sóng Thần 3, P.Phú Tân TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thì phát hiện thi thể phụ nữ đã cháy đen, bên cạnh là chiếc xe máy Chaly. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng. Theo ghi nhận, nạn nhân khoảng 35 đến 40 tuổi, trên bụng của nạn nhân có vòng dây sắt quấn quanh. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân) Liên quan đến vụ án giết em trai và hàng xóm vì con gà: Ngày 14/4, ông Lại Văn Đông, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh, đối tượng Dương Minh Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Dân trí) Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ siêu trộm có 6 tiền án: Trước đó, tối 13/4, tại quán DMZ, phường Phú Hội, thành phố Huế, phát hiện một phụ nữ để túi xách ở ghế , Cao Đăng Vũ đã ra tay lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 6Plus, 100USD, hơn 1 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ tuỳ thân khác. Được biết, Vũ đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù hồi tháng 10 năm 2017. Trong ảnh đối tượng Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: Lê Hiếu)