Nóng 24h: Nhiều dấu vết liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

1. Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Dù các đối tượng đã tìm cách xóa sạch giấu vết, nhưng trong buổi khám xét nhà đối tượng Công ngày 23/3, cảnh sát vẫn thu giữ một số đồ vật liên quan đến vụ án (tương đồng với lời khai một số đối tượng). Đặc biệt, cảnh sát đã thu được khá nhiều dấu vết chứng minh sự có mặt của nhiều người trong ngôi nhà. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám xét nhà công. Hiện, một số mẫu và dấu vết sinh học đã được chuyển ngay về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo lời khai của các đối tượng, cùng các tài liệu, vật chứng thu thập được cho thấy, tối 30 Tết các đối tượng đã khống chế, đưa Cao Mỹ Duyên về nhà Bùi Văn Công. Tại nhà Công, các đối tượng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào mồm và thay nhau giở trò đồi bại. Hành vi kinh khủng và man rợ này các đối tượng thực hiện liên tục trong thời gian nữ sinh này bị giam cẩm. Trong ảnh, 7 đối tượng liên quan đến vụ án. 2. Bắt trùm giang hồ Tuấn “Thần Đèn”: Nguyễn Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn "thần đèn” vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ cùng đồng bọn để điều tra, làm rõ về một số vụ gây rối trật tự, đâm chém, dùng súng thanh trừng nhau giữa phố thời gian gần đây. Trong ảnh: Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra Trước đó năm 2012, Tuấn "thần đèn" cùng đàn em hành hung, đánh đập hàng loạt nạn nhân vay tín dụng đen của Tuấn. Đến tháng 4/2014, Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử và tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “gây tổn hại sức khỏe cho người khác”. Ra tù, Tuấn "thần đèn" tiếp tục con đường làm đại ca giang hồ. Trong ảnh: Tuấn tại phiên tòa 2014. (Ảnh: Vietnamnet) 3. Tấn công nhầm... cảnh sát hình sự: Tối 21/3, trong lúc tổ cảnh sát hình sự công an TX.Dĩ An đi tuần thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá lao vào tấn công. Bị tấn công bất ngờ, tổ tuần tra buộc phải nổ súng để trấn áp và bắt giữ được 16 đối tượng. Trong ảnh: Nhóm thanh niên bị tạm giữ sau khi tấn công cảnh sát hình sự. 4. Bắt giám đốc mua bán trái phép 115 hóa đơn, trị giá gần 39 tỷ đồng: Theo điều tra, từ năm 2016- 2018, bà Tạ Thị Oanh, Giám đốc Công ty Hoa Quỳnh cùng 3 đối tượng khác đã mua bán trái phép 115 hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền gần 39 tỷ đồng. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Cơ quan CSĐT lấy lời khai của đối tượng Tạ Thị Oanh 5. 56 trong tổng số hơn 100 đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai bị khống chế: Điểm đánh bạc này do Lê Tuấn Khanh, còn được gọi là Philíp, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, đứng ra tổ chức. Thời điểm bị bắt, tối 22/3, lực lượng chức năng bắt 56 trong tổng số 100 đối tượng tham gia, hu giữ gần 500 triệu đồng, 2 xe ôtô, 110 xe môtô cùng nhiều dụng cụ đánh bạc. Trong ảnh: Đối tượng Lê Tuấn Khanh. 6. Bắt giữ nguyên trung úy quân đội sau 8 năm lừa tiền rồi bỏ trốn: Năm 2011, khi đang là Trung úy trợ lý quân lực của Quân khu I, đóng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Trần Quang Thành, quê Nghệ An nhiều lần vay mượn tiền của đồng đội, bạn bè. Khi con số lên đến hàng trăm triệu nhưng không có khả năng chi trả, Thành bỏ trốn. Trong ảnh, Trần Quang Thành sa lưới sau 8 năm lẩn trốn . (Ảnh: An ninh Thủ đô)