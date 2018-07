Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào?

1. Xét xử 7 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Sáng 12/7, TAND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử đối với 7 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đêm 11/6 vừa qua. Trong ảnh: Các đối tượng tại tòa. Theo cáo trạng, trong khoảng 20h-24h ngày 11/6/2018, các đối tượng có hành vi tụ tập trước UBND tỉnh Bình Thuận để tham gia cùng với các đối tượng khác hò hét, ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng gây ồn ào, hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại khu vực. Trong ảnh: Đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng. Trong đó, các đối tượng có hành vi ném vỏ chai bia, ném gạch đá, bom xăng tự chế vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng. Có đối tượng mang bình ga loại 12kg đến khu vực giữa cầu Trần Hưng Đạo mở van ga, chuẩn bị châm lửa đốt thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện bắt giữ. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên tòa sáng 12/7. Hành vi gây rối trật tự công cộng trên của các bị can được cơ quan chức năng làm rõ, hầu hết các đối tượng gây rối bị mua chuộc bằng tiền, bị xúi giục làm điều sai trái. Có đối tượng phạm tội trong tình trạng đã uống rượu, có đối tượng không biết chữ. Trong ảnh: Phiên xử có rất đông người dân đến chứng kiến. Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù. 2. Y án tử hình cho bị cáo Đặng Văn Hiến trong vụ án Tuy Đức-Đắc Nông. Sáng 12/7, Tòa án Cấp cao TPHCM mở phiên phúc thẩm, xét xử vụ xả súng tranh chấp đất đai tại Đắk Nông. Tòa đã y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hiến, người đã trực tiếp bắn vào những công nhân của Công ty Long Sơn vì cho rằng những người này đến chiếm đất của gia đình ông. Vụ án xảy ra 23/10/2016. 3. Cảnh sát đột kích quán bar ở TPHCM, dân chơi quăng ma túy chạy tán loạn. Sáng 12/7, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar Paradise, quận Tân Phú. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đang nhảy múa điên cuồng đã hoảng hốt tháo chạy nhưng đều bị chặn lại kiểm tra. Có hàng chục viên nén nghi là ma túy, 39 nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy được đưa về trụ sở công an. (Ảnh: Công an TP HCM) 4. Con rể sát hại bố mẹ vợ, ra tòa khai không nhớ gì hết. Trịnh Chí Kiên (sinh năm 1970, quê tỉnh Long An) trong khi về nhà bố vợ ở TPHCM để thăm con, bị bố mẹ vợ mắng, Kiên cầm dao giết chết hai người. Ngày 12/7, phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo này về tội giết người. Kiên được xác định bị tâm thần phân liệt. Trong ảnh: Bị cáo Trịnh Chí Kiên. (Ảnh: Dân trí) 5. Vụ sát hại người yêu cũ bằng súng và dao: Nghi can đã tử vong. Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM) được cho là kẻ đã ra tay bắn nhiều phát đạn vào đầu và dùng dao đâm nhiều nhát vào người yêu cũ và bạn của chị này tại phòng trọ ở TP HCM. Sáng 12/7, Sơn đã chết vì uống thuốc độc tự tử. Hai bạn gái bị Sơn bắn đã may mắn được cứu sống. Trong ảnh: Một nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng do Sơn gây ra đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Lao Động) 6. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc núp bóng công ty, doanh nghiệp. Cục Cảnh sát hình sự - C45 (Bộ Công an) phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn tại TPHCM do nghi can Nguyễn Văn Bình cầm đầu. Băng nhóm này núp bóng các công ty, doanh nghiệp để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Văn Bình (bìa phải). (Ảnh: Công an cung cấp) 7. Trai trẻ hại đời bé gái 14 tuổi đến sinh con rồi bỏ trốn. Quen nhau trên mạng, Phước (20 tuổi) nhiều lần rủ em T. đi chơi rồi xâm hại tình dục dẫn đến có bầu và sinh con. Hiện Phước bỏ trốn và bị công an TP HCM truy tìm. (Ảnh: Báo Tin tức).