Nóng 24h: Nợ nần chồng chất, kiến trúc sư giết bác ruột cướp tài sản

2. Mẹ giấu 500 triệu của con rồi tạo hiện trường bị trộm : Trước đó, chiều 18/2, qua tin báo hàng xóm vợ chồng ông T. ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phát hiện trộm đột nhập vào nhà lấy 500 triệu đồng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện bà H. vợ ông T. là thủ phạm. Theo đó, bà H. khai nhận do nợ tiền ngoài xã hội, sẵn có tiền do con đi lao động nước ngoài gửi về nên bà tạo hiện trường giả, lấy số tiền đó nhằm trả nợ. Trong ảnh: Huỳnh Thị H. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM).