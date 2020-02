“Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thị Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vì có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ Thị Thùy lừa đảo chiếm đoạt bằng cách lừa bán khẩu trang y tế, đối tượng bị công an bắt giữ trước đó.

Trước đó, qua công tác nắm tình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số tài khoản Facebook thường rao bán giày dép, quần áo, túi xách… có dấu hiệu hoạt động “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi cơ quan điều tra đang xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thì nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị H (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với nội dung: quá trình công tác tại địa bàn huyện Nghi Lộc, chị H có lên mạng và thấy một phụ nữ rao bán khẩu trang y tế với giá rẻ hơn giá thị trường nên đặt mua 5 thùng. Sau khi đồng ý giá cả thì đối tượng nữ yêu cầu chị H chuyển tiền đặt cọc trước là 4,6 triệu đồng.

Chị H đồng ý và đã chuyển số tiền cọc trên vào tài khoản của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, chị H liên lạc lại thì đối tượng nữ kia tắt máy, khóa Facebook, không chuyển số thùng khẩu trang theo yêu cầu.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 0220L để đấu tranh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 21/2, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thị Lan Na về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tang vật thu giữ gồm 02 thẻ ATM, 02 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Na thừa nhận: đối tượng đã sử dụng 3 tài khoản facebook giả mạo để bán hàng online trên mạng gồm giày dép, quần áo, túi xách và gần đây là khẩu trang y tế giá rẻ vì mặt hàng này “sốt” do bệnh viêm phổi cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Khi có khách đặt mua hàng thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc trước vào nhiều tài khoản khác nhau. Khi nhận được tiền cọc của khách hàng thì Na xóa tài khoản facebook, xóa tin nhắn của mình đã dùng để lừa đảo, chặn tài khoản của bị hại.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2/2019 đến nay, đối tượng Na cùng các đồng phạm đã thực hiện trót lọt trên 150 vụ lừa đảo khắp cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận: Lợi dụng nhu cầu lớn và tình trạng khan hiếm khẩu trang ý tế dịp bùng phát dịch Covid-19, Thùy sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài với nội dung bán số lượng lớn khẩu trang y tế với giá rẻ. Vì tin tưởng Thùy nên nhiều người đã nhắn tin đặt mua số lượng lớn khẩu trang, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền thì Thùy chặn Facebook, ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Thùy khai đã chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 60 triệu đồng.