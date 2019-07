Nóng 24h: Quá khứ bất hảo của kẻ trốn trại tạm giam ở Bình Thuận

Hai phạm nhân trốn trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận như thế nào? : Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy nấm độc, sinh năm 1986, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Từ năm 2011, Huy cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ. Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây này với 10 bị can bị khởi tố. Riêng Huy đã bị xử 9 năm tù giam.