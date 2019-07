Hai phạm nhân trốn trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận như thế nào?

Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy nấm độc, sinh năm 1986, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Từ năm 2011, Huy cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ. Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây này với 10 bị can bị khởi tố. Riêng Huy đã bị xử 9 năm tù giam. Mới đây, khi vừa mãn hạn tù về lại địa phương, Huy lại tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Qua theo dõi, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ ập vào bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Huy tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2kg ma túy tổng hợp. Huy bị bắt giam để mở rộng điều tra đường dây ma túy liên quan.

Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng bị truy nã toàn quốc.

Huy nấm độc được giam chung phòng với Nguyễn Văn Nưng (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong). Trước đó, Nưng gây thương tích đối với Tôn Thất Nhựt và một người khác vào đêm 28/11/2017. Nhựt tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện. Nưng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong bắt giam vào ngày 10/12/2017.

Ngày 6/9/2018, TAND huyện Tuy Phong tuyên phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù. Người đại diện hợp pháp cho bên bị hại kháng cáo yêu cầu hủy bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại theo hướng bị cáo Nưng phạm tội “Giết người”. Ngày 2/4/2018, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Nguyễn Văn Nưng ra xét xử phúc thẩm với tội danh cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Tuy Phong để điều tra xét xử lại.

Cả hai được giam chung một phòng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30/6, cán bộ trại phát hiện hai đối tượng nói trên không có mặt tại phòng giam. Hai đối tượng đã cưa song sắt, đào tẩu trước khi bị phát hiện. Trước sự việc nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Thuận huy động ngay lực lượng tổ chức truy lùng hai kẻ vượt ngục.

Sau hai ngày truy tìm không có kết quả, chiều 1/7, Thượng tá Lê Trung Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cơ quan liên quan phải báo ngay cho Phòng PC01 – Công an tỉnh Bình Thuận, số 117 Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết. Điện thoại: 0693.428.313 hoặc 0693.428.140./.