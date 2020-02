Nóng 24h: Sai phạm về đất, 4 Giám đốc một công ty bị truy lùng

1. Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng: Trước đó, do sai phạm trong việc bán 118 lô đất nền không có trong dự án, 4 giám đốc của công ty Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn từ năm 2017 đến nay, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Liên; ông Lê Hữu Hào, Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản công ty là Nguyễn Phú Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An có phát đi thông báo truy tìm từ ngày 13/1/2019. Trong ảnh: Lệnh truy tìm ông Lê Hữu Hào