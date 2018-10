Nóng 24h: Tiếp tục điều tra vụ Phó Chủ tịch huyện tham ô 41 tỷ đồng

1: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện tham ô 41 tỷ đồng: Theo đó, người bị bắt là ông Nguyễn Văn Hòa, (58 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Tham ô tài sản, theo điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Trong ảnh: ông Nguyễn Văn Hoà. (Ảnh: UBND huyện Thanh Thuỷ) Trước đó, trên cương vị là Phó phủ tịch huyện, ông Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án của huyện Thanh Thủy với số tiền 41 tỷ đồng để phục vụ mục đích cá nhân. Được biết, UBND tỉnh Phú Thọ đang chờ UBND huyện Thanh Thuỷ cùng cơ quan điều tra báo cáo cụ thể mới đưa ra bước xử lý tiếp theo với ông Hoà về mặt Đảng, chính quyền. 2. Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ “nhôm”: Theo đó, các đối tượng bị phong tỏa nguyên là Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng,… Trong ảnh: Khám nhà ông Đào Tấn Bằng- nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, 1 trong 9 người bị phong tỏa tài sản. 3. Yên Bái: Dàn cảnh bị cướp để giãn nợ: Đối tượng dàn cảnh bị cướp là Hoàng Văn Khuyên, sinh năm 1987, trú tại bản Hốc, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tại CQĐT, Khuyên khai nhận do làm ăn thua lỗ, chưa có tiền trả nên ngày 8/10 Khuyên dàn cảnh bị 2 thanh niên bịt mặt cướp 110 triệu đồng tại dốc giáp ranh thôn 9 và thôn 10 xã Minh Chuẩn để mong hoãn nợ. Trong ảnh: Hoàng Văn Khuyên mô tả lại hành động dựng hiện trường giả 4. Yên Bái: Bảo vệ trường mầm non bị đâm trọng thương: Đối tượng đâm trọng thương bảo vệ là Nguyễn Hà Kiên (SN1983), trú tại Tổ 3, Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Trước đó, Kiên cầm con dao dài 30 cm có vỏ gỗ vào trường mầm non Hoa Lan, thuộc Tổ 3, phường Trung Tâm với mục đích đón con gái là cháu Nguyễn Hà Châu A. Vào đến trường, do Kiên bế nhầm con người khác nên bị giáo viên và bị bảo vệ giữ lại. Quá trình giằng co, Kiên cầm dao đâm vào bụng bảo vệ Hệ làm anh này bị thương, phải đưa đi cấp cứu. (Hình minh họa) 5. Vụ mất trộm vàng ở Lạng Sơn: Bác thông tin giết người cướp của: Liên quan đến vụ việc này, chiều 8/10, Thượng tá Đào Trọng Phú, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ việc. Trước đó, sáng 8/10 Cơ quan CSĐT công an tỉnh nhận được trình báo chị Phí Thị Lan Hương chủ tiệm vàng Mai Chung cho biết, tiệm vàng của chị tại số 35 phố Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn bị kẻ gian đột nhập lấy một lượng lớn vàng trang sức cao cấp các loại. (Trong ảnh: Tiệm vàng Mai Chung. (Ảnh: Tiền Phong) 6. Cháu bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong: Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháu P.N.Q (2 tuổi, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi) được phát hiện tử vong dưới giếng nước. Trước đó, chị P.T.N.T (27 tuổi, mẹ cháu Q.) kêu la cho rằng cháu Q. bị bắt cóc. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an kết luận cháu Q. bị ai đó ném xuống giếng. (Ảnh: Dân Trí) 7. Nghi phạm 16 tuổi cướp tiền, đâm cụ bà 82 tuổi trọng thương: Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hải (16 tuổi, ở xã Ba, H.Đông Giang) về hành vi "cướp tài sản"; có dấu hiệu phạm tội "giết người". Tại cơ quan CSĐT, Hải khai nhận, nhiều lần nhìn thấy bà Quy bỏ tiền trong người nên sáng ngày 7/10, Hải mang theo dao đến nhà bà Quy nhằm cướp tài sản. Trong quá trình giằng co, sợ bị lộ Hải dùng dao đâm bà Quy gục tại chỗ rồi bỏ đi. Tổng số tiền Hải đếm được là 503.000 đồng. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ cướp tiền. (Ảnh: Công an cung cấp) 8.Vụ chém chân ở Phú Thọ: Liên quan vụ này, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Thọ cho biết, vẫn đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng và vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về nhóm đối tượng gây án. Được biết, anh Hùng nạn nhân của vụ việc đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức và phải cưa bỏ một chân. Trong ảnh: Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Báo Lao động)./.