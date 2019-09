Nóng 24h: Truy tìm người bắn pháo sáng sân Hàng Đẫy

7. Trinh sát bắt quả tang đối tượng mang súng K56 đi bán: Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (39 tuổi, ngụ quận 7) khai nhận, trong lúc lái xe múc đào đất cho một công trình ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tháng 9/2002 thì lượm được khẩu súng và số đạn nêu trên, sau đó mang về cất giấu cho đến nay. Trong lúc Tuyên mang đi bán thì bị công an bắt giữ. Trong ảnh: Thu giữ tại nhà Tuyên nhiều tang vật.