Nóng 24h: “Tú bà” người Nga điều gái Tây cho khách mua dâm người Việt

Đến khoảng 20h40 cùng ngày, thấy Chức sơ ý, bằng mưu trí của mình, Thượng tá Lê Đức Hùng (Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm) cùng Trưởng Công an phường Đông Ngạc lập tức dùng kỹ năng nghiệp vụ, khống chế và đưa Chức về trụ sở công an cùng chiếc xe máy Air Blade (nghi phạm lái đến hiện trường). Nạn nhân nữ được đưa đi cấp cứu”. Ảnh: Tên Chức bị công an khống chế.