Nóng 24h: Vụ án trên rẫy tiêu, chồng khai dùng rựa giết vợ

Liên quan vụ án vợ chết, chồng nằm thoi thóp trong căn chòi trong rẫy tiêu ở Bình Thuận: Chiều 18/3, thông tin trên Vietnamnet cho biết, người chồng sau 3 ngày được điều trị tích cực đã tỉnh lại, khai với cơ quan điều tra đã dùng rựa giết vợ do mâu thuẫn, sau đó dùng kéo tự sát. Trong ảnh, căn chòi nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Theo lời khai của người chồng là Huỳnh Văn Ánh (SN 1973) với cơ quan điều tra, trưa 18/3, sau khi ăn cơm trưa xong, các công nhân đã ra rẫy hái tiêu, ông Ánh bị vợ là bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1974) mắng chửi. Trong ảnh, hiện trường khi vụ việc được phát hiện. (Ảnh: Việt Quốc) Do quá bực tức và sẵn có hơi men trong người, ông Ánh đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ trong đó có 3 nhát vào đỉnh đầu khiến bà Nga chết tại chỗ. Sau đó ông Ánh đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực để tự sát. Trong ảnh: Hiện trường hằn dấu chân dính máu, nhưng đồ đạc xung quanh ít bị xáo trộn (Ảnh: Việt Quốc) Người dân địa phương nhận xét, gia đình bà Nga có điều kiện kinh tế khá giả. Đôi vợ chồng này sống khá hòa thuận, hạnh phúc, được hàng xóm quý mến. Ngoài con út đang học lớp 10 sống cùng, vợ chồng bà Nga có 1 con đang học tại Nhật, 1 con đang học đại học tại TP.HCM. (Ảnh: Việt Quốc) Công an thông tin vụ đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ ở Tiền Giang: Liên quan đến vụ đôi nam nữ cùng tử vong trong phòng trọ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, chiều 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng nhận định ban đầu, người nam tử vong do đa vết thương, sốc do mất máu bởi bị vật nhọn đâm vào cơ thể. Riêng người phụ nữ tử vong do suy tuần hoàn hô hấp bởi ngộ độc thuốc. Trong ảnh, nhà trọ Bình Phú - nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Sáng 21/3, ngày thứ 3 phiên tòa xét xử vụ cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỉ đồng cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN đã nóng lên khi cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai ngoài 20 tỉ đồng đã đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh thì còn mua cho ông Quỳnh 1 căn hộ cao cấp ở dự án Star city. . Trong ảnh bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa. Không thừa nhận đã nhận nhà ông Sơn mua, ông Ninh Văn Quỳnh tiếp tục khẳng định mình chỉ nhận 20 tỉ vì biết tiền này của OceanBank để ông Quỳnh có ưu ái trong các chính sách giữa OceanBank và PVN. Trong ảnh bị cáo Ninh Văn Quỳnh tại tòa. Khởi tố điều tra vụ bé gái thiểu năng có thai trong trại mồ côi: Theo đó, ngày 29/7/2016, khi về thăm con, đưa cháu đi tắm, bà Hiền thì phát hiện bụng bé Minh con gái bà (sinh năm 2000) lớn hơn bình thường nên đã đưa đi khám và phát hiện bé có thai 4 tháng. Bà Hiền đã điện báo cho sư trụ trì và được yêu cầu phá thai, nhưng do thai quá lớn không thể phá được. Do tính chất phức tạp vụ việc, ngày 20/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố điều tra vụ án. Trong ảnh cháu bé đang được nuôi dưỡng tại nhà một người quen của gia đình bà Hiền. (Ảnh Vietnamnet) Phá đường dây đánh bạc lớn ở Hưng Yên, thu giữ 4 tỷ đồng: Ngày 20/03 Thượng tá Cao Xuân Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau hơn một tháng đấu tranh, theo dõi, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề có quy mô lớn. Cơ quan CSĐT bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ gần 50 triệu tiền mặt và 3,6 tỷ đồng tiền giao dịch qua các ngân hàng. Trong ảnh các đối tượng vụ án. (Ảnh Hungyentv.vn) Xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở Hà Nội: Dự kiến, ngày 26/3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” khiến 13 người tử vong tại quán karaoke tại Cầu Giấy vào cuối năm 2016.Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8/1/2018, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định mức độ thiệt hại cũng như yêu cầu bồi thường của chủ sở hữu các nhà liền kề với quán Karaoke 68, làm rõ trách nhiệm của người liên quan. Trong ảnh người nhà bị hại tham dự phiên tòa sơ thẩm ngày 8/1/2018. Khởi tố nghi can xâm hại bé gái 4 tuổi, bỏ xuống giếng hoang: Chiều 21/3, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước cho hay, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) - về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Trog ảnh nghi can Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan điều tra. (Ảnh Tuổi trẻ)./.