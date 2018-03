Phá đường dây đánh bạc lớn ở Hưng Yên, thu giữ 4 tỷ đồng

Trao đổi phóng viên VOV.VN, sáng 21/03, Thượng tá Cao Xuân Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau hơn một tháng đấu tranh, theo dõi, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề có quy mô lớn. Số tiền thanh toán qua điện thoại và giao dịch ngân hàng khoảng 4 tỷ đồng. Các đối tượng trong vụ án (Ảnh hungyentv.vn)

Theo đó, tối ngày 15/3/2018, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ, Công an TP.Hưng Yên đồng loạt bắt quả tang 4 tụ điểm ghi lô đề, bắt giữ 4 đối tượng tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho khách

Cùng ngày, tổ công tác thứ 2 của Phòng PC 47 - Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Viết Tiến tại nhà riêng ở thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên). Tại đây, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ trên 100 tờ biên lai thể hiện việc giao dịch với các ngân hàng với số tiền trên 3,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 19/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 11 chiếc điện thoại di động, 1 xe máy, 2 ô tô, gần 50 triệu tiền mặt và tiền trên bảng đề, trên 305 triệu đồng tiền trên điện thoại qua ứng dụng zalo và tin nhắn cùng 3,6 tỷ đồng tiền giao dịch qua các ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

Chân dung Phan Sào Nam và những “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ VOV.VN - Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới Phan Sào Nam, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng khác.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh VOV.VN - Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng.