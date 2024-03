Nữ “doanh nhân” lừa đảo 5 tỷ đồng

VOV.VN - Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hà, sinh năm 1976 trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…