Nghệ An: Nhiều người bị lừa qua mạng vì tin lời "cán bộ rởm"

Cuối năm 2023, chị Phan Thị Phú (53 tuổi, trú tại thành phố Vinh), nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng cán bộ công tác tại Bộ Thông tin và truyền thông - người này thông báo số điện thoại và tài khoản của chị Phú có liên quan đến các đối tượng xấu đang sử dụng để rửa tiền và hoạt động phạm tội. Từ lo sợ, rồi tin tưởng vị "cán bộ rởm" đầu dây bên kia là cán bộ nhà nước, chị Phú đã nghe và làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Chỉ sau hơn một ngày, chị Phú đã bị trừ gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Đấu tranh chuyên án bắt 50 đối tượng sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Chị Phan Thị Phú nhớ lại: "Trong lúc tôi đang làm việc thì có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi xưng là công an điều tra, cho biết, hiện tài khoản đang bị hách, bị sử dụng để hoạt động rửa tiền cho bọn tội phạm buôn người và buôn ma túy. Sau đó tự xưng là cán bộ Công an bắt tôi phải chứng minh số tiền trong tài khoản có trong sạch hay không và chúng bắt mình chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng".

Chỉ tính riêng trong năm 2023, và 2 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt, xử lý hàng chục vụ, hàng trăm đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt 50 đối tượng là người Việt Nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Đường giây do 02 đối tượng Phan Văn Phương (sinh năm 1991, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành) và Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết: "Các đối tượng phạm tội công nghệ cao thường xây dựng các kịch bản rất rõ ràng, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, các đối tượng thường gọi điện giả danh cán bộ viễn thông, tòa án, Công an để thao túng tâm lý, cưỡng ép, lừa người dân. Đặc biệt khi chiếm được tài khoản, thông tin cá nhân, rồi từ đó nhanh chóng rút tiền của người dân."

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.

Thực tế từ các chuyên án triệt xóa thời gian qua cho thấy, tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm "phi truyền thống", địa bàn hoạt động rộng, không phân biệt biên giới, lãnh thổ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo đánh giá của cơ quan Công an, đấu tranh với tội phạm truyền thống đã khó, đấu tranh với tội phạm "phi truyền thống", tội phạm lợi dụng công nghệ cao còn khó khăn gấp nhiều lần, vì các đối tượng phạm tội loại này thường có kiến thức công nghệ thông tin, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để thực hiện hành vi phạm tội.

Xác định tính chất phức tạp, nguy hiểm và "mới" của loại tội phạm này, thời gian qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh với vai trò chủ công đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.

Trung tá Lê Đình Hà, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: "Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, thời gian qua, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ được trang thiết bị, phần mềm chuyên dụng; thường xuyên trau dồi kiến thức, pháp luật, phát huy tính sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác công an. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là hành vi lừa đảo qua mạng."

Việc triệt xóa 02 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 50 đối tượng, là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu Tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh bắt 02 ổ nhóm 50 đối tượng sử dụng công nghệ caolừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc đấu tranh triệt xoá 2 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về thành tích đấu tranh chuyên án. Khẳng định, kết quả đấu tranh chuyên án còn thể hiện công tác hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an đơn vị, địa phương với lực lượng chức năng, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.