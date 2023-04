"Nữ quái" ôm 3 bánh heroin đi bán kiếm lời thì bị tóm

Theo đó, vào hồi 11h ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp cùng Phòng An ninh đối ngoại, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ và Công an xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) đã bắt giữ thành công 1 đối tượng nữ giới về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tráng Thị Gia cùng tang vật 3 bánh heroin

Đối tượng bị bắt là Tráng Thị Gia (sinh năm 1999), trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La); tang vật thu giữ là 3 bánh heroin.

Tại cơ quan Công an, Tráng Thị Gia khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi, khi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.