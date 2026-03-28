Ôm tiền mua đất rồi ‘biến mất’, người đàn ông bị Công an Hà Nội truy tìm

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng Trịnh Xuân Phúc (sinh năm 1984; thường trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trịnh Xuân Phúc

Theo đơn tố giác, vụ việc xảy ra vào năm 2022. Trịnh Xuân Phúc bị tố đã đứng ra kêu gọi góp vốn mua chung bất động sản. Sau khi nhận tiền của các cá nhân tham gia, đối tượng được cho là đã tự ý bán tài sản mà không thông báo, đồng thời không hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Quá trình xác minh, cơ quan công an hiện chưa xác định được nơi ở của Trịnh Xuân Phúc. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo truy tìm đối tượng này.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện Trịnh Xuân Phúc ở đâu cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng qua số điện thoại cán bộ thụ lý: 0839.188.222 hoặc liên hệ với cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ góp phần quan trọng trong việc nhanh chóng làm rõ vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.