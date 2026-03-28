Ôm tiền mua đất rồi ‘biến mất’, người đàn ông bị Công an Hà Nội truy tìm

Thứ Bảy, 14:55, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm đối tượng nhận tiền góp vốn mua bất động sản nhưng tự ý bán, không hoàn trả rồi biến mất.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng Trịnh Xuân Phúc (sinh năm 1984; thường trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Om tien mua dat roi bien mat , nguoi dan ong bi cong an ha noi truy tim hinh anh 1
Đối tượng Trịnh Xuân Phúc

Theo đơn tố giác, vụ việc xảy ra vào năm 2022. Trịnh Xuân Phúc bị tố đã đứng ra kêu gọi góp vốn mua chung bất động sản. Sau khi nhận tiền của các cá nhân tham gia, đối tượng được cho là đã tự ý bán tài sản mà không thông báo, đồng thời không hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Quá trình xác minh, cơ quan công an hiện chưa xác định được nơi ở của Trịnh Xuân Phúc. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo truy tìm đối tượng này.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện Trịnh Xuân Phúc ở đâu cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng qua số điện thoại cán bộ thụ lý: 0839.188.222 hoặc liên hệ với cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ góp phần quan trọng trong việc nhanh chóng làm rõ vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

tim_bi_hai_trong_vu_lua_dao_mo_the_tin_dung.jpg

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

