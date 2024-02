Phá chuyên án cực khó về lừa đảo, gần 30 tập thể, cá nhân được tuyên dương

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư chúc mừng Công an tỉnh Điện Biên vì những thành tích xuất sắc trong phối hợp, đấu tranh phá chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.