Phá chuyên án in tiền giả lớn

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện một đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan nhiều đối tượng ở các tỉnh thành miền Tây, trong đó có đối tượng ở Hậu Giang nên báo cáo Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị xác lập Chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Trần Thẩm Lin cùng tang vật- Ảnh Thế Phong

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào trung tuần tháng 3/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt, khám xét nơi ở của Trần Thẩm Lin (SN 2000), ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu giữ tổng cộng hơn 640 triệu đồng tiền giả loại 500.000 đồng cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop, máy in…

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt hai đối tượng mua tiền giả của tên Lin là Huỳnh Hoàng Đức Anh (SN 2003) và Cao Nhất Ý (SN 2007), cùng trú xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, thu giữ 3 tờ tiền giả loại 500.000 đồng mà các đối tượng sử dụng để mua hàng của người dân.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Trần Thẩm Lin - Ảnh Thế Phong

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Thẩm Lin, Huỳnh Hoàng Đức Anh và Cao Nhất Ý. Trong đó, Lin bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Anh và Ý bị khởi tố về tội “Lưu hành tiền giả”.

Mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang... bắt các đối tượng mua tiền giả của Lin về lưu hành để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.