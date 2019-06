Phá chuyên án lớn, bắt giữ 25 đối tượng tội phạm công nghệ cao

Chiều nay (6/6), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hạ Long phá chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Khu vực chung cư Bim Group được bảo vệ nghiêm ngay từ đầu giờ sáng 6/6.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gồm 25 người, trong đó có 4 phụ nữ (1 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc) thuê 6 phòng tại chung cư Green Bay Premium và 1 căn hộ liền kề thuộc khu vực chung cư Bim Group (phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để thực hiện hành vi tội phạm liên quan đến công nghệ cao. Được biết, nhóm đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28/5.

Tang vật của vụ án gồm nhiều máy tính, thẻ ngân hàng, điện thoại được niêm phong.

Theo quan sát của phóng viên, ngay từ sáng hôm nay (6/6), lực lượng công an đã phong tỏa khu vực chung cư của Bim Group.

Nhóm đối tượng tội phạm người Trung Quốc được các lực lượng chức năng lấy lời khai và di lý ra cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Tại khu vực tòa nhà 24 tầng Green Bay Premium được xác định là “sào huyệt” của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng...

Khoảng 18h45, các lực lượng chức năng của Bộ Công an, công an tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã hoàn thành việc lấy lời khai của các đối tượng tội phạm người Trung Quốc và di lý ra cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.

Nhiều thiết bị công nghệ nhập lậu đã được nhóm đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.