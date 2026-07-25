Phá đường dây đánh bạc 86 tỷ: Công an phường Đông Gia Nghĩa được thưởng nóng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường Đông Gia Nghĩa vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Từ ngày 28/5 đến 17/7/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, điều tra, xử lý và phối hợp xử lý 4 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch gần 86 tỉ đồng.

Trao thưởng đột xuất cho Công an phường Đông Gia Nghĩa

Ghi nhận thành tích này, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể Công an phường Đông Gia Nghĩa.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Đông Gia Nghĩa trong đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.