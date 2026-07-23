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Bắt 6 đối tượng người Philippines dàn cảnh đánh bạc bằng "đôla âm phủ"

Thứ Năm, 17:51, 23/07/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM đã bắt giam 6 đối tượng người Philippines có hành vi dụ dỗ, dàn cảnh đánh bài, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của khách du lịch nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng mang quốc tịch Philipines về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bến Thành (Quận 1 cũ) phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.

bat 6 doi tuong nguoi philippines dan canh danh bac bang dola am phu hinh anh 1
Từ trái sang phải: Del Rosario Rafael Macapanas, De Vera Diosdado, Bernardino Rolando Lim, Pardo Maria Lanie, Pardo Oscar Winkler, Villarin BreGida.

Các đơn vị lập tức tổ chức xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tiếp cận những khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê, được chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại đây, các đối tượng phân công vai trò rất chặt chẽ. Một số đối tượng đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia trò chơi bài; một đối tượng giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia chơi; đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.

Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, các đối tượng lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản. Đối tượng đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để "gỡ", đồng thời nhiều lần lấy tiền "đô la âm phủ" để giả làm tài sản có giá trị hoặc sử dụng các thủ đoạn khác tạo cho nạn nhân tin rằng các đối tượng có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.

 

Lấy lý do 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài. Sau khi nạn nhân rút tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Del Rosario Rafael Macapanas là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.

Nhóm đối tượng này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận theo cách: nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Đối tượng đóng vai người chơi bài được hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài....

Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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