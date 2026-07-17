Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc trong đêm tại Hà Nội

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 7 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 16/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ công tác Công an xã Mỹ Đức kiểm tra nhà của Vũ Văn Vương (SN 1984, trú thôn Đồng Chiêm, xã Mỹ Đức, Hà Nội) và phát hiện 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền.

Các đối tượng trong vụ việc

Các đối tượng gồm: Vũ Văn Vương (SN 1984), Vũ Văn Hà (SN 1986), Đặng Văn Huân (SN 1987), Đinh Văn Đô (SN 1985), Vũ Văn Úy (SN 1990), Đặng Văn Sơn (SN 1993), cùng trú thôn Đồng Chiêm, xã Mỹ Đức và Chu Thị Bao (SN 1986, trú thôn Ải, xã Mỹ Đức, Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 5 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ cùng nhiều tang vật liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật theo quy định.

Hiện Công an xã Mỹ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.