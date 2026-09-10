Phát hiện 145 kíp nổ và vật liệu nổ liên quan tàu cá ở Nghệ An

Đối tượng liên quan là Bùi Văn Nhạ (SN 1982), trú thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An; chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá NA-95588-TS.

Đối tượng Bùi Văn Nhạ bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Anh Bách).

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá NA-95588-TS do Bùi Văn Nhạ làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1kg. Bùi Văn Nhạ khai nhận đây là vật liệu nổ. Ngoài ra, trên tàu có 11 ống kim loại màu trắng gắn dây điện, được xác định là kíp nổ; Nhạ khai mua về để sử dụng trong khai thác thủy sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 kíp nổ. Tổng số tang vật thu giữ gồm khoảng 1kg chất nổ và 145 kíp nổ.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.