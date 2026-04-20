Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/4, lực lượng chức năng thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Phạm Văn Hậu đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76AB-052.51, chở theo một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20 kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường.

Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường và tang vật liên quan.

Qua làm việc, Hậu thừa nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang vận chuyển đi bán cho người khác để sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Đồng thời, Hậu khai báo và giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm, trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Lực lượng chức năng kiểm tra các bao tải đựng, nghi đựng thuốc nổ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337 kg chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377 kg chất rắn (nghi là thuốc nổ).

Các đơn vị, cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Hậu; đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật liên quan để phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ.