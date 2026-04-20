中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 21:26, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vận chuyển trái phép vật liệu nổ; đồng thời thu giữ hơn 300 kg chất rắn dạng cục, màu xám (nghi là thuốc nổ) có liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/4, lực lượng chức năng thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Phạm Văn Hậu đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76AB-052.51, chở theo một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20 kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường.

Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường và tang vật liên quan.

Qua làm việc, Hậu thừa nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang vận chuyển đi bán cho người khác để sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Đồng thời, Hậu khai báo và giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm, trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Lực lượng chức năng kiểm tra các bao tải đựng, nghi đựng thuốc nổ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337 kg chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377 kg chất rắn (nghi là thuốc nổ).

Các đơn vị, cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Hậu; đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật liên quan để phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi thuốc nổ khám xét vận chuyển trái phép vật liệu nổ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng
Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

VOV.VN - Mưa đá liên tiếp tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) khiến hơn 5 ha cây trồng bị hư hại nặng, nhiều hộ dân thiệt hại lớn.

Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

VOV.VN - Mưa đá liên tiếp tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) khiến hơn 5 ha cây trồng bị hư hại nặng, nhiều hộ dân thiệt hại lớn.

Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư
Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư

Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng
Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng.

Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng

Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật