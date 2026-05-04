Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

Trước đó, tại một quán cà phê thuộc khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước, TP.Đồng Nai (trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Hùng và Vũ tàng trữ một khẩu súng dạng Rulo ổ xoay, bên trong chứa 5 viên đạn thể thao.

Hai thanh niên đang bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận, mượn khẩu súng từ một người chưa rõ lai lịch. Sáng 29/4, sau khi bắn thử một viên đạn nổ tại nhà Hùng, cả hai rủ nhau đi uống cà phê. Tại đây, khi Vũ đưa súng cho Hùng cất giữ thì bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Vũ còn thừa nhận vào ngày 24/4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi chiếm đoạt một chiếc xe ô tô trị giá 950 triệu đồng của anh P.N.C (29 tuổi) rồi đem cầm cố lấy 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.