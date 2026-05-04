Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi), trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi), ngụ xã Thăng Điền là chủ phương tiện liên quan.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam tài xế vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng. (Ảnh Công an cung cấp).

Như VOV đưa tin, khoảng 15h25 phút ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng số 90, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng để đổ xăng. Trên xe còn có T.H.T. (17 tuổi) trú thôn An Dưỡng và D.A.K. (16 tuổi) trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền.

Cốp ô tô có chứa ắc quy và pin.

Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô làm 2 người tử vong

Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân trong xe đã tử vong. Vụ cháy làm ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng hư hỏng nặng.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.