中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong

Thứ Hai, 11:57, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi), trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi), ngụ xã Thăng Điền là chủ phương tiện liên quan.

bat tam giam tai xe vu chay o to tai cay xang lam 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Công an đọc lệnh bắt tạm giam tài xế vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng. (Ảnh Công an cung cấp).

Như VOV đưa tin, khoảng 15h25 phút ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng số 90, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng để đổ xăng. Trên xe còn có T.H.T. (17 tuổi) trú thôn An Dưỡng và D.A.K. (16 tuổi) trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền.

bat tam giam tai xe vu chay o to tai cay xang lam 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Cốp ô tô có chứa ắc quy và pin.

Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế.

bat tam giam tai xe vu chay o to tai cay xang lam 2 nguoi tu vong hinh anh 3
Hiện trường vụ cháy xe ô tô làm 2 người tử vong

Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân trong xe đã tử vong. Vụ cháy làm ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng hư hỏng nặng. 

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng cháy cây xăng cháy xe ô tô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân
Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt
Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.

Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt

Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật