Phát hiện đối tượng đang dâm ô bé gái 6 tuổi tại quán karaoke

Ngày 15/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Văn Hiếu - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Nguyên (SN 1966, trú tại bản Mòng 1, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) để phục vụ điều tra về hành vi dâm ô.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu cho biết vào chiều 7/3, Nguyên cùng với người dân trong bản đến nhà một người dân để tổ chức liên hoan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Sau khi rượu đã ngà say, mọi người rủ nhau góp tiền mua bia đến phòng karaoke tại bản Mòng 1, xã Cắm Muộn để hát và tiếp tục uống.

Sau khi vào hát được một lúc thì nhìn thấy cháu L.T.Y.T. (6 tuổi), sẵn có hơi men trong người, thú tính nổi lên nên Nguyên ra khỏi phòng và đi theo. Khi lên đến hành lang tầng 2 của ngôi nhà, Nguyên móc ví cho cháu N. 10.000 đồng, một cái kẹo và kéo cháu vào phòng ngủ để thực hiện hành vi thú tính.

May mắn là do không đóng cửa nên khi nghe tiếng cháu bé khóc, một người dân đã đẩy cửa vào. Ngay sau đó, công an huyện Quế Phong lập tức có mặt và bắt giữ đối tượng Nguyên. Tại trụ sở, Nguyên say rượu nên đã đánh một chiến sĩ công an.

Được biết, đối tượng Vi Văn Nguyên nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian chấp hành hình phạt 6 năm tù, Nguyên mới được trả tự do và trở về địa phương thời gian gần đây.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.

