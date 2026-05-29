Phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất phân bón trái phép ở Cần Thơ

Thứ Sáu, 10:09, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 29/5, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất phân bón trái phép trên địa bàn, thu giữ số lượng lớn thành phẩm, hóa chất, máy móc cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 28/5, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Cái Răng phát hiện một kho hàng không có bảng hiệu tại khu vực 4, phường Cái Răng có dấu hiệu hoạt động sản xuất hàng hóa không rõ nguồn gốc nên phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm ghi nhận ông P.V.S (SN 1958, ngụ phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh) và L.H.T (SN 1995, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) đang có mặt bên trong kho hàng.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thành phẩm, hóa chất, máy móc cùng nhiều tang vật liên quan (Ảnh: ANCT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 516 can phân bón thành phẩm mang nhãn hiệu Prima 05 siêu tẩy rong, ốc ăn rong, cá lau kính; nhiều can, chai chứa chất lỏng không có dán nhãn; hàng loạt máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động pha chế, chiết rót, đóng gói phân bón và nhiều vật dụng liên quan khác. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, niêm phong theo đúng quy định.

Tại cơ quan công an, ông P.V.S khai nhận cùng ông T.K.T (SN 1957), là Giám đốc công ty CP đầu tư nghiên cứu và phát triển canh tác xanh toàn cầu (trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ) thuê kho hàng trên để tổ chức hoạt động sản xuất phân bón vi lượng phục vụ nông nghiệp.

Trong đó, ông P.V.S và L.H.T là những người trực tiếp thực hiện các công đoạn pha chế, chiết xuất, đóng can và đóng gói sản phẩm; còn ông T.K.T phụ trách mua nguyên liệu, hóa chất, chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa (Ảnh: ANCT)

Tại cơ quan công an, ông T.K.T thừa nhận đã tự thiết kế nhãn, tiến hành in nhãn, mua nguyên liệu, hóa chất để pha chế các loại phân bón nói trên, sau đó gửi đến Công ty TNHH SX TMDV T.L (trụ sở tại tại phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để gia công theo yêu cầu. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được bán ra thị trường với giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng/can.

Qua xác minh, đại diện Công ty TNHH SX TMDV T.L cho biết, đơn vị chỉ nhận hợp đồng gia công cho ông T.K.T, không có hợp đồng hay văn bản ủy quyền cho ông T.K.T tự tổ chức sản xuất các loại phân bón nói trên.

Hiện Công an phường Cái Răng đang tiếp tục xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO” hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu liên quan. Ba đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
