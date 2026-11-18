Theo Công an xã Tân Lân, trong đợt kiểm tra cư trú tại nhà bà T.S. (SN 1975, ngụ ấp Phước Đông, xã Tân Lân - trước đây thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An), lực lượng chức năng phát hiện T.M.C. (SN 1999, thường trú tại phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) có nhiều đồ vật mang dấu hiệu của lực lượng công an.

Qua kiểm tra, công an ghi nhận các tang vật gồm: một quần, một áo ngắn tay và một áo dài tay mang trang phục công an, một bộ quân hàm cấp thượng úy, một bộ ve hàm; hai băng đỏ đeo tay ghi dòng chữ “Kiểm tra điều lệnh CAND” và “Trực ban”.

Người đàn ông mang theo nhiều trang phục, cấp hiệu, công cụ và giấy tờ liên quan đến lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Minh Huy)

Ngoài ra, người này còn mang theo một mũ kê-pi cảnh sát có gắn huy hiệu công an nhân dân, một bộ đàm nhãn hiệu Motorola, một khóa còng số 8 có ký hiệu KC và dòng chữ “Bộ Công an”, cùng một giấy chứng minh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Tân Lân đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật trên và mời T.M.C. về trụ sở để làm việc, xác minh nguồn gốc các đồ vật cũng như làm rõ mục đích tàng trữ, sử dụng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, giấy tờ và công cụ chuyên dụng của lực lượng công an nhân dân. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để kiểm tra, xử lý theo quy định.