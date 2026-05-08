Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

Thứ Sáu, 14:45, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê trọ và hành nghề ăn xin trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú tại khu phố 18, phường Long Bình (trước đây thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do bà N.M.L làm chủ. Tại đây, công an phát hiện 7 hộ gia đình với 22 người quốc tịch Campuchia (bao gồm 9 người lớn và 13 trẻ em) đang tạm trú bất hợp pháp.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người này thừa nhận đã băng qua các đường mòn lối mở tại biên giới để vào Việt Nam mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

phat hien nhom nguoi nuoc ngoai nhap canh trai phep vao Dong nai de an xin hinh anh 1
Nhóm người có quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai 

Sau khi đến phường Long Bình thuê trọ, nhóm này chia nhau hành nghề ăn xin tại các khu vực công cộng như cầu vượt, chợ và các nút giao thông đông đúc.

Theo cơ quan công an, chủ cơ sở trọ đã có hành vi cho người nước ngoài lưu trú nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với 4 tài xế xe ôm thường xuyên chở nhóm người này đến các điểm ăn xin. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu chăn dắt hay cưỡng ép lao động để trục lợi từ những hộ gia đình này.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo đối với chủ cơ sở lưu trú phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân và khai báo tạm trú cho khách thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Đối với người dân, cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay vận chuyển hoặc tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu chăn dắt, trục lợi từ việc ăn xin.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Long Bình xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Công an Thái Nguyên vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.

Bắt 2 đối tượng nhận 4 triệu đồng đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt giữ và khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức đưa đón người khác nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

An Giang: Bắt giữ, xử lý 1.272 đối tượng nhập cảnh trái phép dịp Tết

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ, xử lý 123 vụ với 1.272 đối tượng nhập cảnh trái phép trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026.

