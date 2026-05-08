Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú tại khu phố 18, phường Long Bình (trước đây thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do bà N.M.L làm chủ. Tại đây, công an phát hiện 7 hộ gia đình với 22 người quốc tịch Campuchia (bao gồm 9 người lớn và 13 trẻ em) đang tạm trú bất hợp pháp.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người này thừa nhận đã băng qua các đường mòn lối mở tại biên giới để vào Việt Nam mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Nhóm người có quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai

Sau khi đến phường Long Bình thuê trọ, nhóm này chia nhau hành nghề ăn xin tại các khu vực công cộng như cầu vượt, chợ và các nút giao thông đông đúc.

Theo cơ quan công an, chủ cơ sở trọ đã có hành vi cho người nước ngoài lưu trú nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với 4 tài xế xe ôm thường xuyên chở nhóm người này đến các điểm ăn xin. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu chăn dắt hay cưỡng ép lao động để trục lợi từ những hộ gia đình này.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo đối với chủ cơ sở lưu trú phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân và khai báo tạm trú cho khách thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Đối với người dân, cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay vận chuyển hoặc tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu chăn dắt, trục lợi từ việc ăn xin.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Long Bình xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.