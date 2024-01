Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng keo ở Quảng Bình

Khởi tố, bắt tạm giam trung úy CSHS giết người tình rồi vứt xác xuống sông

VOV.VN - Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã có Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam bị can Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.