Phạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với P.T.T. (32 tuổi, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực.

P.T.T. bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin bịa đặt. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tối 15/6, sau khi xem tin tức trên mạng xã hội Facebook, trong đó có đăng tải các clip ghi lại hình ảnh chính quyền địa phương ở Tây Nguyên đang làm việc với một số đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến vấn đề đền bù đất đai và tài sản trên đất, P.T.T. đã chia sẻ 2 bài viết có 2 đoạn clip lên Facebook cá nhân của mình.

Điều đáng nói, nội dung đi kèm 2 đoạn clip do T. liên tưởng, bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc một số đối tượng manh động, dùng súng tấn công trụ sở chính quyền 2 xã ở tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Ngay trong ngày 16/6, Công an huyện Quế Sơn xác minh và mời T. đến trụ sở cơ quan chức năng để làm việc.

Tại đây, T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời gỡ bỏ 2 bài viết có nội dung vi phạm trên.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng đối với ông T.R. (38 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Lúc 11h ngày 11/6, ông R. xem tin tức tại trang “Thông tin Chính phủ” có đăng tải bài viết với nội dung “Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk”.

Sau đó, ông R. sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết trên với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức ở trạng thái chia sẻ công khai./.