Công an TP.HCM xử phạt thêm 2 người đăng tin sai sự thật vụ việc ở Đắk Lắk

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 2 tài khoản Facebook có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ việc nhóm người tấn công trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Công an TP.HCM đã phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố triệu tập T.T.L.C (50 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) và T.H.L (47 tuổi, ngụ tại Quận 12) để làm việc liên quan hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an làm việc với bà T.T.L.C (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, C và L đã tỏ ra hối lỗi, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an TP.HCM đã ra Quyết định xử phạt hành chính T.T.L.C và T.H.L (mỗi người 7,5 triệu đồng).

Cơ quan Công an làm việc với bà T.H.L (Ảnh: CACC)

Trước đó ngày 15/6, A05 cũng đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố xác minh, triệu tập N.H.A.D (56 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vì hành vi đăng tin sai sự thật về vụ tấn công tại Đắk Lắk. Căn cứ theo mức độ vi phạm, A05 đã ra Quyết định xử phạt hành chính N.H.A.D số tiền 7,5 triệu đồng và buộc ông N.H.A.D gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm đã đăng tải./.