Phụ nữ công an Lạng Sơn: Gần gũi, thân thiện với dân

Với chủ đề "Chủ động, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo", Hội phụ nữ các cấp công an tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều phong trào thi đua góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện mô hình "Mẹ đỡ đầu", Hội phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn sắm sửa đồ dùng thiết yếu và sách vở... giúp hai anh em Chu Văn Mạnh và Chu Thị Hà My vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong học tập, cuộc sống.

Căn nhà Đại đoàn kết được Hội Phụ nữ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng một số đơn vị xây dựng cho hai em Chu Văn Mạnh và Chu Thị Hà My nằm trong con ngõ nhỏ thuộc thôn Bắc Đông 2 (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Từ nhiều năm trước, hai anh em đã phải sống cảnh mồ côi khi bố mất sớm, mẹ bỏ đi biệt tích. Không chỉ hụt hẫng tình thương yêu của cha mẹ, cuộc sống của hai em còn thiếu thốn trăm bề. Hàng ngày, Chu Văn Mạnh không nề hà cả những công việc nặng nhọc như bốc dỡ gạo, hàng hóa... miễn có thêm thu nhập lo cho cô em gái đang học tiểu học.

Tháng 6/2022, hai anh em Chu Văn Mạnh và Chu Thị Hà được Hội phụ nữ phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn nhận đỡ đầu. Cuộc sống của hai anh em đã có thêm hơi ấm của những người "mẹ", người "chị" cùng những món quà nhỏ là sách vở, đồ ăn và cả chiếc chăn ấm mùa đông, chiếc quạt mát mùa hè...

Chu Văn Mạnh xúc động chia sẻ: “Từ lúc có ngôi nhà mới, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của lực lượng Công an tỉnh, của chính quyền xã, thôn đã giúp cho chúng em. Em gái em còn nhỏ, vì thế em vẫn phải tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động để hy vọng cuộc sống mai sau sẽ tốt hơn”.

Tấm lòng nhân ái, tinh thần lá lành đùm lá rách của những nữ chiến sĩ công an Lạng Sơn đã được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện

Thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, ngoài việc hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng cho 2 anh em, Hội phụ nữ Phòng quản lý XNC cũng thường xuyên phân công người đến thăm hỏi, động viên và cùng nhà trường, tổ dân phố săn sóc, giáo dục các em. Thượng úy Hoàng Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Hội đã hỗ trợ 2 con với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, thường xuyên đến động viên thăm hỏi, chia sẻ về việc học, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các con. Khi nhìn thấy được những thay đổi của các con sau khi được nhận đỡ đầu, chúng tôi thấy được giá trị nhân văn mà chương trình đem lại, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình hơn, để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Tấm lòng và những việc làm thiết thực của những người "mẹ", người "chị" mang trên mình bộ sắc phục đã góp phần làm đẹp hơn hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân. Ông Hoàng Văn Quê, Trưởng thôn Bắc Long 2 cho biết, gia đình 2 cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đây là mô hình rất thiết thực, giúp đỡ các cháu trong lúc khó khăn nhất, là động lực để các cháu tích cực học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đây là việc làm rất ý nghĩa.

Sau gần 1 năm triển khai, các cấp Hội phụ nữ công an Lạng Sơn đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, chăm sóc 22 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ngoài triển khai hiệu quả mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Hội phụ nữ các cấp Công an tỉnh Lạng Sơn còn có nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực như “Tủ sách yêu thương”, “Phiên tòa giả định”; tổ chức khám và cấp phát thuốc chữa bệnh cho bà con; hỗ trợ xây dựng đường giao thông hay tham gia giúp nông dân thu hoạch lúc mùa vụ...

Đại úy Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần động viên, khuyến khích cán bộ hội viên nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực công tác. Trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục thi đua, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua của Phụ nữ xứ Lạng.

Phụ nữ công an Lạng Sơn khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn

Với những kết quả đạt được, Hội phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bằng tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, Hội phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực cố gắng, thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023, đưa phong trào phụ nữ trong lực lượng Công an Lạng Sơn ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn./.