Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đường dây nóng 24/7

Ngày 7/5, Bộ Y tế có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý; xác định rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình địa phương.

Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị chỉ đạo xây dựng, trình HĐND ban hành theo thẩm quyền chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53, Điều 72 Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Các địa phương cần bảo đảm ngân sách hàng năm phù hợp để thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Động thái này được đưa ra sau nhiều vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Mới nhất là vụ ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người. Đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.

Tại TP.HCM chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và cha dượng Danh Chơn (30 tuổi) bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.